Юрий Бойко: Мы заставили власть выделить средства на закупку кислорода для больниц

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Мы заставили власть выделить средства на закупку кислорода для больниц. Об этом написал Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко в Facebook.

"Сегодня парламент объединился в решении важнейшего вопроса – выделил 800 миллионов гривен для покупки кислородных концентраторов, чтобы помочь украинцам пережить пандемию. Это, безусловно, один из немногих позитивных шагов, которые сделал нынешний парламент", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции отметил, что этот закон вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2021 год и создает новую бюджетную программу "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения".

По его словам, обеспечение опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах и уменьшит нагрузку на логистическую сеть. Он подчеркнул, что ОПЗЖ будет настаивать, чтобы подобные решения и дальше принимались быстро и консолидировано.

"Наша общая обязанность – обеспечить необходимое финансирование медицины и найти средства для того, чтобы поддержать украинцев в условиях эпидемии, помочь им бороться с болезнью, дать возможность дышать", – заявил народный депутат.

Политик напомнил, что власть полностью провалила подготовку к новой волне эпидемии, хотя о появлении более заразного штамма коронавируса специалисты предупреждали еще полгода назад. И теперь в авральном порядке пытается исправить критическую ситуацию в медицине.

"Мы всегда будем защищать интересы людей, предлагать и голосовать за важные для граждан решения. Я убежден – за подобные инициативы парламент обязан голосовать единогласно для того, чтобы люди не страдали", – резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует увеличить финансирование медицины до 5% ВВП, обеспечить достойную заработную плату и ее своевременную выплату медицинскому персоналу, обеспечить больницы необходимыми материалами и оборудованием.