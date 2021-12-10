Юрий Бойко: Мы требуем вето на законопроект, увеличивающий налоги для селян

Юрий Бойко Фото из открытых источников

Проект закона №5600, вводящий дополнительные налоги для тружеников села, не должен вступить в силу. Это принципиальное требование оппозиции. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко на расширенном заседании совета Житомирской региональной организации ОПЗЖ с участием депутатского корпуса Житомирщины.

"Мы были абсолютно правы, когда голосовали против принятия законопроекта №5600. Мы с самого начала предупреждали, что дополнительное налогообложение людей, которые выращивают продукцию на своих приусадебных участках, фермеров, которые обрабатывают небольшие участки земли, – создаст проблемы тем, кто своим трудом зарабатывает себе на жизнь. Так и получилось", – подчеркнул политик.

"Этим законопроектом людей, которые имеют земельные паи, ставят в такое положение, что они будут вынуждены их продавать. Потому что на них навешивают очередное налоговое ярмо, которое они не в состоянии оплачивать. Это только приведет к новому росту бедности", – подчеркнул Сопредседатель ОПЗЖ.

Парламентарий считает, что в период кризиса и пандемии нельзя увеличивать налоговое давление на людей. Оппозиция будет добиваться вето президента на этот законопроект.

"Мы требуем, чтобы на этот законопроект президент наложил вето. Потому что в условиях пандемии и тяжелого экономического положения он еще больше ухудшит жизнь наших людей. Это был абсолютно недальновидный, непродуманный и циничный шаг со стороны "слуг народа". И мы требуем, чтобы проект №5600 был отменен", – резюмировал Юрий Бойко.