Юрий Бойко: "Государство в смартфоне" может существовать только тогда, когда у людей есть деньги на эти смартфоны

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Невнимание к социально-экономическим проблемам в послании президента нашло прямое отражение в тексте госбюджета, который не дает людям надежды на улучшение жизни. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя итоги парламентской недели.

"В течение семи дней мы дважды слушали президента. Который говорил о многом, но не сказал самого главного. Может, конечно, для кого-то главное – это двойное гражданство, но для десятков миллионов украинцев и для нас как ответственной политической силы куда важнее было услышать, как власть планирует вытаскивать страну из социально-экономического кризиса, который никак не закончится. Но ответы остались за кадром пресс-марафона и за пределами президентского послания", – заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Политик убежден, что главными в президентском послании должны были стать темы катастрофы на газовом рынке и рынке электроэнергии, галопирующего роста цен на товары первой необходимости, намного обогнавшего темпы роста доходов граждан, и финансирования здравоохранения в свете продолжающейся эпидемии коронавируса.

"Ни энергетического кризиса, ни дорожающих продуктов глава государства не заметил. Пообещал, правда, повысить зарплаты медикам, но даже это очень сомнительно: откуда возьмутся деньги, если, по оценке Ассоциации городов, программа медгосгарантий на 2022 год недофинансирована минимум на 16 млрд гривен? Такой подход к здравоохранению чреват сокращением больниц и врачей, чего сегодня делать никак нельзя", – отметил он.

По словам Юрия Бойко, невнимание власти к ключевым проблемам, волнующим людей, нашло прямое отражение в тексте госбюджета, принятого в четверг.

"Новорожденным украинцам пообещали выплаты по так называемому "экономическому паспорту" через 18 лет, но ничего не добавили сегодня, чтобы у родителей была возможность довести детей здоровыми до этого 18-летия. Все это напоминает печально известный сериал "Слуга народа", где в далеком будущем показывают богатую и счастливую Украину, а в настоящем времени – полностью разрушенную", – сказал политик.

"Украинцам нужны не сказки о счастливом будущем, а честные и конкретные ответы на вопросы о том, как выжить сегодня и как сделать так, чтобы они дожили до этого "счастливого будущего". "Государство в смартфоне" может существовать только тогда, когда у людей есть деньги на эти смартфоны", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь".