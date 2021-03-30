Юрист: Указ Зеленского о запрете телеканалов нарушает не только законы Украины, но и ряд международных конвенций

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Указы президента Владимира Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и о санкциях против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука противоречат не только Конституции и законам Украины. Указ о запрете телеканалов также противоречит международному праву. Об этом в колонке для издания "Капитал" написала юрист Катерина Стриженова.

"Мы наблюдаем и нарушение Закона Украины "О телевидении и радиовещании", где прописано, что ретрансляция телерадиопрограмм и передач, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, на территории Украины не ограничивается. Решение о том, что каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушают указанную Конвенцию, есть? Нет", - констатировала юрист.

Стриженова отметила, что по законам Украины только Национальный совет по телевидению и радиовещанию может аннулировать лицензию телеканала на основании решения суда, а президент и СНБО такого права не имеют.

"Следует напомнить, что в Украине, в соответствии с Законом "О телевидении и радиовещании":

цензура информационной деятельности телерадиоорганизации в Украине запрещается;

телерадиоорганизация независима в определении содержания программ и передач;

немотивированное законодательством Украины вмешательство органов государственной власти или органов местного самоуправления, общественных или религиозных объединений, их должностных лиц или работников, а также собственников в сферу профессиональной деятельности телерадиоорганизаций не допускается.

В связи с чем, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания может аннулировать лицензии на основании решения суда по своему иску. Такое решение суда есть? Нет", - подчеркнула юрист. В связи с этим Стриженова пришла к выводу, что президент Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны незаконно присвоили себе функции суда.

"Так, меру ответственности и соответствующие санкции за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании устанавливает суд. На каких основаниях СНБО и президент Украины переняли на себя функции суда?" - задалась вопросом юрист.

"Фактически Зеленский своим указом о запрете телеканалов нарушил как минимум три международных конвенции, Конституцию Украины, а также ряд украинских законов. Резюмируя, мы видим нарушение ряда как международных, так и украинских актов, например: Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о правах человека, Законов Украины "О санкциях" и "О телевидении и радиовещании", - заключила юрист Катерина Стриженова.