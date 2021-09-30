Юрист призвал европейских партнеров Киева оценить преследования Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Незаконное уголовное преследование действующей властью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, а также беспрецедентное давление на свободу слова и закрытие независимых телеканалов обсуждается не только в Украине, а и на самом высоком уровне в европейских и западных государствах. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал 29 сентября адвокат Андрей Доманский, комментируя текущую внутриполитическую ситуацию в Украине.

Правозащитник подчеркнул, что именно европейские партнеры должны дать объективную оценку происходящему в стране.

"Я считаю, что именно европейское сообщество даст ответную реакцию… Она уже даже есть, несмотря на то, кто будет канцлером в Германии, потому что она является последовательной страной во всем, во всех политических движениях. Мы видим не только нарушение свободы слова, у нас есть нарушение прав оппозиции. Поскольку оппозиция у нас не определена законодательством, Верховная Рада не рассматривает закон об оппозиции, о гарантии прав оппозиции и лидера оппозиции… что является фактическим нарушением основных принципов европейского сообщества", – сказал адвокат.

Он отметил, что в Украине сейчас буквально с каждым днем усугубляется ситуация с нарушением прав человека, и сужаются возможности транслировать и высказывать альтернативное мнение.

"Я раньше мог говорить, несмотря на то, что у нас преследовали журналистов, что была свобода мнений и выражения мыслей. Но со временем это только ухудшилось, и преследований журналистов и оппозиционеров стало еще больше. Даже, к сожалению, имеем то, чего не имели раньше, – незаконное закрытие каналов без невозможности защитить свои права в суде", – констатировал Доманский.