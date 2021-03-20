Юридически ничтожный: МИД отреагировало на указ о запрете владения землей в Крыму

АР Крым Фото из открытых источников

Такой шаг рассматривают как продолжение вытеснения украинцев с полуострова

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что указ Владимира Путина о запрете владеть землей в большинстве районов Крыма украинцам и иностранным гражданам является юридически ничтожным. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает Радио Свобода.

"В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым. Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", – отметил спикер ведомства.

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Также Николенко добавил, что РФ продолжает пренебрегать основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Учитывая это, действия Кремля не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания "Крымской платформы" на ее инаугурационном саммите в этом году", - подчеркнул представитель министерства.

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Напомним, с 20 марта 2021 года иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.