Юридическая манипуляция: В "Нафтогазе" отреагировали на увольнение Коболева

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В компании утверждают, что действия КМУ являются сигналом для всех госпредприятий

В НАК "Нафтогазе Украины" отреагировали на увольнение Андрея Коболева и заявили, что действия правительства свидетельствуют о возвращении к практике ручного управления госпредприятиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Принятое Кабинетом Министров Украины решение является юридической манипуляцией. Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", говорится в заявлении.

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Также в "Нафтогазе" отметили, что в соответствии с уставом компании и законом "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров.

"Способ, который сегодня была принята серия решений в отношении органов управления Нафтогаза, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", - отметили в компании.

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Напомним, на заседании 28 апреля правительство приняло решение по увольнение с должности главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Впоследствии Кабинет Министров Украины принял решение о назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз".