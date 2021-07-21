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Ярового уволили из МВД: Он более 7 лет был первым заместителем Авакова

Заместитель главы МВД Сергей Яровой Фото из открытых источников

Он был на этом посту с марта 2014 года

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, на заседании правительства Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Отметим, его назначили первым заместителем в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.

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