Ярового уволили из МВД: Он более 7 лет был первым заместителем Авакова

Заместитель главы МВД Сергей Яровой Фото из открытых источников

Он был на этом посту с марта 2014 года

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, на заседании правительства Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Отметим, его назначили первым заместителем в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Новости по теме: Арсен Аваков подал в отставку: почему уходит глава МВД и кем Банковая заменит министра

Ранее сообщалось, что Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.