Японские СМИ: Напряжение в отношениях между Россией и Украиной усилилось из-за санкций Зеленского против друга Путина - Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Напряжение в отношениях между Россией и Украиной усилилось из-за санкций президента Владимира Зеленского против друга Владимира Путина - Виктора Медведчука. Об этом пишет японское издание News Time.

"Ряд факторов способствовал возникновению напряженности между Россией и Украиной. В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, друга президента Путина и влиятельного украинского бизнесмена", – говорится в материале.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.