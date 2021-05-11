Японские аналитики считают, что санкции против Медведчука завели в тупик отношения Киева и Москвы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Начиная с 2014 года, отношения между Россией и Украиной были натянутыми, а в последнее время многие независимые источники заявляли, что война неизбежна. Но японские аналитики считают, что широкомасштабная интервенция маловероятна. А обострение на украино-российской границе, которое наблюдалось некоторое время назад, связано с преследованием оппозиции и антироссийскими действиями украинского президента. Об этом пишет японский англоязычный еженедельник News Time.

Издание напоминает, что ухудшение отношений Киева с Москвой началось с введения украинской властью санкций против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Ряд факторов способствовал напряженности между Россией и Украиной. В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, влиятельного украинского политика и друга президента Путина. Украина также запретила три оппозиционных телеканала", – говорится в публикации.

В материале отмечается, что не последнюю роль в усилении напряженности сыграл тот факт, что Владимир Зеленский отказывался выполнять условия Минских соглашений, подписанных еще в 2015 году, и активно выступал за ускорение процесса вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО сделать Украину членом Альянса, но поскольку на востоке страны все еще продолжаются боевые действия – это остается невозможным", – пишет News Time.

Напомним, что, по мнению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как президента.

"Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов", – подчеркнул парламентарий.