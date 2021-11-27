Янукович подал в суд на ВР из-за его отстранения от должности президента

Он считает соответствующее постановление парламента незаконным

Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева на Верховную Раду из-за своего отстранения от должности главы государства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его прессекретарь Юрий Карасир.

"Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - пояснил он.

Также Карасир напомнил, что депутаты Рады приняли постановление " о самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины" 22 февраля 2014 года.

Новости по теме: Янукович написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана

"Это антиконституционное решение принято некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед неистовыми вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", — написал представитель Януковича.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Это единственное дело в отношении Януковича, в котором есть приговор.

Относительно экспрезидента сегодня открыт еще ряд производств. Речь идет об узурпации власти, госизмене по делу "Харьковских соглашений", завладении урочищем "Межигорье" и комплексом зданий в Пуще-Водице, завладении лесоохотничьим хозяйством в селе Сухолучье, фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", получение взятки от типографии "Новый мир" и о приказах правоохранителям разогнать участников Революции Достоинства.