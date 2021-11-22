Янукович написал обращение к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Свое обращение беглый президент написал на русском

Беглый президент Виктор Янукович обратился к украинцам случаю восьмой годовщины начала Майдана. Текст обращения опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

В частности, Янукович на русском языке пишет, что за восемь лет "Украина прекратила свое существование, потому что стала воюющей страной", а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир".

Он также называет Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте". По словам экс-президента, "промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет".

Кроме того, Янукович заявил, что создание нового формата переговоров по Донбассу без РФ не даст результата. Он считает, что США, Германия и Франция заинтересованы в участии России в нем.

"Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две абсолютно взаимоисключающие партии. С одной стороны он хвастается тем, что ведет "наглую внешнюю политику, тем самым как бы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой Германии и Франции, которая порой колеблется. С другой стороны, уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать всяческую поддержку, несмотря на эту критику, и заявляют, что Минский формат уже неактуален", - отметил Янукович.

По его словам, не стоит рассчитывать на поддержку снаружи: "Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно проблем". А также советует перейти "к совершенно новой стратегии развития страны".

Напомним, в воскресенье, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечали День Достоинства и свободы. Соответствующий указ был принят президентом от 13 ноября 2014 года. Именно 21 ноября 2013 года состоялись первые протестные акции в ответ на действия тогдашней власти под руководством Виктора Януковича.