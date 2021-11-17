Янукович фигурирует еще в пяти производствах, кроме дела Майдана, - прокурор

Одно из них, о незаконном пересечении государственной границы Януковичем и его семьи

"Кроме этого производство (о расстрелах на Майдане, - ред.), в котором досудебное расследование в отношении него (Виктора Януковича, – ред.) уже завершено, есть еще пять уголовных производств по нему относительно отдельных событий, преступлений. И там необходимо еще определенные процедуры завершить, чтобы мы так же могли закончить досудебное расследование по этим делам", - отметил он.

По словам Донского, среди них, уголовное производство в отношении организованного незаконного пересечения государственной границы им и членами его семьи и еще одного лица вместе с охранниками, что было связано с перемещением его на территорию России военными вертолетами РФ.

Напомним, сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле на Майдане в феврале 2014 года. Стороне защиты уже предоставили доступ к материалам. А после ознакомления обвинительный акт направят в суд.

Позже Ирина Венедиктова сообщила, что в списке подозреваемых оказались Виктор Янукович, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава Минобороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие.