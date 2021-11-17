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Янукович фигурирует еще в пяти производствах, кроме дела Майдана, - прокурор

Виктор Янукович. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Одно из них, о незаконном пересечении государственной границы Януковичем и его семьи

Бывший президент Украины Виктор Янукович кроме производства по расстрелам на Майдане в феврале 2014 года, фигурирует еще по пяти делам, по которым следствие до сих пор продолжается. Об этом сообщил прокурор Алексей Донской во время брифинга.

"Кроме этого производство (о расстрелах на Майдане, - ред.), в котором досудебное расследование в отношении него (Виктора Януковича, – ред.) уже завершено, есть еще пять уголовных производств по нему относительно отдельных событий, преступлений. И там необходимо еще определенные процедуры завершить, чтобы мы так же могли закончить досудебное расследование по этим делам", - отметил он.

По словам Донского, среди них, уголовное производство в отношении организованного незаконного пересечения государственной границы им и членами его семьи и еще одного лица вместе с охранниками, что было связано с перемещением его на территорию России военными вертолетами РФ.

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Напомним, сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле на Майдане в феврале 2014 года. Стороне защиты уже предоставили доступ к материалам. А после ознакомления обвинительный акт направят в суд.

Позже Ирина Венедиктова сообщила, что в списке подозреваемых оказались Виктор Янукович, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава Минобороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие.

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