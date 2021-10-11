Якубин: Власть организовала новое дело против Медведчука, чтобы прикрыть скандалы вокруг президента и его команды

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Для того чтобы перебить негативную информационную волну, вызванную скандалом с офшорами Зеленского, власть избрала самый примитивный способ ‒ решила объявить новое подозрение председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил политолог Алексей Якубин.

По словам эксперта, ни глава СБУ Баканов, ни генпрокурор Венедиктова не отреагировали на ситуацию с офшорами президента. Вместо этого они организовали новое уголовное дело против Медведчука, чтобы прикрыть этот и другие скандалы, которые случились в последнее время и напрямую связаны с Зеленским и его командой.

"Очень скандальная ситуация с отставкой Разумкова, все видели, как это проходило. В пятницу в Раде скандал с Третьяковой. Если посмотреть на эту неделю, власть создала сама столько скандалов, что после этого решила взяться в очередной раз за дело Виктора Медведчука ‒ перебить хотя бы частично всю информационную негативную волну, настоящее цунами против себя", – отметил эксперт.

По мнению Якубина, генпрокурор Венедиктова не предоставила никаких доказательств вины Медведчука. Вместо этого она пытается противопоставить его обществу как человека, у которого якобы есть миллиард гривен, чтобы внести залог в случае ареста.

"Но мы услышали от госпожи Венедиктовой странные фразы о доказательствах… Разве это ответ, разве это доказательная база? Но почему это делается? Ключевой момент ‒ медийная накачка, так же как эта фраза о миллиарде гривен, чтобы повлиять на общественное сознание, чтобы общество подумало: да, у него есть миллиард гривен", – подытожил политолог.