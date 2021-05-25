Якубин рассказал, к чему не была готова украинская власть при аресте Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Украинские власти при аресте депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не рассчитывали на то, что их блицкриг провалится и обвиняемый придет в суд, рассказал в интервью "Украина.ру" украинский политолог Алексей Якубин.

Это можно было наблюдать, исходя из странного поведения генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая испугалась почему-то принять Медведчука, когда он туда пришел, полагает политолог.

Эксперт также заявил о том, что в ходе следствия были и процессуальные нарушения, к примеру, дело открыто не Офисом генерального прокурора, а Службой безопасности Украины.

"Власть, насколько я вижу, сейчас не совсем была готова к тому, что блицкриг провалится, и сейчас лихорадочно ищет варианты, что делать дальше", – сказал Якубин.

Напомним, 21 мая Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и оставил меру пресечения без изменений.

Как известно, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. По решению суда политик должен пребывать под круглосуточным домашним арестом.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее председателя – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.