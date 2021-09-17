Якубин о социальной политике:У власти в целом очень причудливые представления о доходах украинцев и их жизни

Алексей Якубин Перший Незалежний

По его словам, страной нельзя управлять, не зная количество населения в ней

Кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что у власти в целом очень причудливые представления о доходах украинцев и их жизни, в эфире "Первого Независимого".

По его словам, мы видим типичную реализацию принципа, что своя рубашка ближе к телу. То есть ситуация, когда депутаты свои потребности понимают, поэтому хотят их удовлетворить. А по поводу страны видно, что у власти в целом есть очень причудливые представления о доходах украинцев и их жизни.

"Я даже не удивлен, почему так происходит. Во-первых, есть большая идеологическая зашоренность представителей власти, когда они говорят – говорят очень часто штампами, неолиберальными штампами, что рынок сам все решит, люди сами должны решать свои проблемы и так далее. С другой стороны, нехватка данных по поводу реальной ситуации в стране. У нас в 2021 году не проводилась перепись населения, ее постоянно откладывают", - отметил Якубин.

Он напомнил, что в статье 1 американской Конституции написано, что каждые 10 лет государство проводит перепись. В прошлом году они проводили перепись и этого придерживаются каждые 10 лет – есть у государства деньги или нет, находит их и проводит перепись.

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"Потому что как можно управлять страной, когда мы не знаем количество населения. Мы не знаем, сколько людей осталось в нашей стране, что есть с социальными демографическими группами. И у нас все эти годы политика условная, есть какие-то реестры социальных выплат. По сути у нас есть недостаток данных о населении страны, или есть, возможно, нежелание столкнуться с реальностью. Это выгодно, потому что позволяет манипулировать этими реестрами, мы иногда не знаем как эти выплаты происходят и кому, есть ли там мертвые души, нет ли мертвых душ. И таких вопросов очень много.

Плюс это позволяет постоянно проталкивать идеи о том, что население Украины богато, почему мы должны менять социальную политику? Кабинет министров хочет увеличить здесь давление налоговое. Идеологическая зашоренность плюс нехватка данных о населении страны - и мы с вами получаем политику, которую сейчас видим", - пояснил политолог.

Как сообщалось ранее, всеукраинская перепись населения, который планируют провести в 2023 году, будет необычным. Его хотят проводить с использованием цифровых технологий.