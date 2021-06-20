Яценюк допустил, что Медведчук выиграет в ЕСПЧ дело против незаконных действий власти Зеленского

Фото из открытых источников

Народный депутат Виктор Медведчук может выиграть в ЕСПЧ дело, в котором он обжаловал незаконные действия украинской власти. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

Кроме этого он посоветовал гаранту не подменять государственные институты решениями одного органа.

"Что я хочу передать Владимиру Зеленскому? Нельзя подменять государственные институты решениями одного органа, даже который прописан в Конституции, но не имеет полномочий", - сказал он.

По его словам, сейчас нужно провести судебную реформу, чтобы преступников можно было законным способом привлечь к ответственности.

"Если юридические тонкости станут предметом рассмотрения, например, в ЕСПЧ, представьте себе, что какой-то Медведчук выиграет этот суд, потому что не была соблюдена законная процедура. Это будет российский выигрыш, удар по Украине", - подчеркнул экс-премьер.

Напомним, Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти.

Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не намерен выяснять механизм продажи коммерческих прав на показ сериала "100 000 минут вместе" студии "Квартал 95" российскому телеканалу "СТС" в обход действующих экономических санкций.