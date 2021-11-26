"Я вам не завидую, а дальше додумайте сами". Разумков о впечатлениях от пресс-марафона Зеленского

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

Нардеп предположил, что слова Зеленского о готовящемся госперевороте могут использовать враги нашего государства

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что в Украине якобы готовят государственный переворот, могут использовать враги страны. Об этом сказал бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков 26 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мне очень странно это слышать из уст президента. Президент говорит: 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это говорится так, невольно, во время пресс-конференции. Если у главы государства есть такая информация, он должен выходить и говорить, что в это время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, готовившие государственный мятеж, госизмену. Это 111 статья Уголовного процессуального кодекса. Их задержала СБУ, они отправлены в места не столь отдаленные и будут нести ответственность", – подчеркнул нардеп.



По его словам, слова Зеленского могут использовать для дестабилизации ситуации в Украине враги страны.



"Возвращаясь к истории. Во время одной пресс-конференции была сказана крылатая фраза: "Я вам не завидую, а дальше додумайте сами". К сожалению, сегодняшняя пресс-конференция президента вызывает именно такие эмоции у меня", - резюмировал экс-спикер.

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Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили, что в Украине готовят государственный переворот "первого числа".