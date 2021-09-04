Я удивляюсь! Зеленский просит Байдена помочь в освобождении террористов, - Москаль

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Во время встречи с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский передал ему список из 450 человек, попросив помочь в их освобождении.

Среди них – боевики запрещенной в ряде стран мира террористической организации "Хизб-ут-Тахрир", которые открыто декларируют, что видят Крым частью всемирного халифата.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший начальник крымского главка милиции, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Москаль заявил, что боролся с членами "Хизб-ут-Тахрир" еще работая в Крыму, и помогавшие ему представители американских спецслужб также удивлены тем, что Зеленский включил в список представителей террористической группировки.

"Тот человек, который мне помогал, вчера позвонил и говорит: "Ты в курсе дела, что ваш президент передал Байдену 450 человек (список) из Донбасса – луганских, донецких, а также крымчан, которые удерживаются в Российской Федерации?". Я говорю: "Да, читал в СМИ". – "А ты в курсе, что 20 человек – члены организации "Хизб-ут-Тахрир"? Я говорю: "Как?".

Будучи постоянным представителем президента, замминистра в Крыму я постоянно боролся с этой организацией. Ну как мы можем просить наряду с теми, кто защищал Украину и сидит сегодня в тюрьме за целостность, и те, которые проповедуют? Их партия "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", потому что это политическая партия, проповедует, что их конечная цель – создать исламское государство, халифат. Не в рамках Крыма, границах Украины.

Я удивляюсь – или у нас в Офисе президента вообще ничего (не понимают)… У них – цели ИГИЛа, почти одинаковые. ИГИЛ тоже говорит, что будем бороться. Только джихадом, вооруженным путем за постройку государства халифат. Ну если мы боремся и хотим освободить, кто хочет Крым превратить в какой-то халифат, что я могу сказать сегодня нашему политическому руководству государства?", – недоумевает Москаль.

Интересно, что США относят "Хизб ут-Тахрир" к числу групп, способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма.