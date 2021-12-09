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"Я против того, чтоб Украиной управляли извне". Портнов прокомментировал санкции США

Андрей Портнов
Андрей Портнов Фото из открытых источников

Андрей Портнов прокомментировал "Стране" введение против себя санкций США.

"Решение о санкциях я считают противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе.

Причины введения санкций - моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне.

Поэтому санкции против меня и были инспирированы структурами, которые в нашей стране работают на иностранные государства, выступая, фактически, в качестве их агентов.

Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза. Которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - заявил "Стране" Андрей Портнов.

Напомним, Андрей Портнов известен как один из главных критиков системы внешнего управления, которая сейчас выстраивается в Украине.

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