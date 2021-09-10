Я не верю у "всех на всех": Зеленский допустил освобождение "какого-то количества" удерживаемых
Это возможно, считает глава украинского государства, по итогам саммита "нормандской четверки"
После предстоящего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Российской Федерацией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который сегодня проходит в Киеве.
При этом глава украинского государства подчеркнул, что не верит в обмен людей по формуле "всех на всех".
"Если будет встреча в нормандском формате, мы работаем над этим, то будет возвращение какого-то количества людей. Будет какой-то результат... Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или более людей", - сказал Зеленский.
Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас продолжается согласование даты встречи министров иностранных дел нормандского формата.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в настоящее время 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях.