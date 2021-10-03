Я не решил насчет второго срока, но к концу первого поработаю, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Нардепам Зеленский заявил, что хочет быть президентом, пока не выполнит все свои обещания

Президент Владимир Зеленский еще не решил, будет ли идти на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает". Об этом он сообщил во время брифинга в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Зеленского спросили, точно ли он определился, что идет на второй срок, ведь говорил депутатам фракции "Слуга народа" в субботу, что хочет быть президентом, пока не выполнит все свои обещания.

"Я ничего не решил по поводу второго срока. Насчет того, что я уйду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, мы выполнили 30-35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла.

Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что и статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам через тысячи правок, мы не успеем это сделать. А я очень хочу сделать все и успеть все, что я пообещал.

Но это также не значит, что если я успею это сделать за 4,5 года, то я за пол года до конца своей каденции пойду. Нет, я до конца точно поработаю", - сказал Зеленский.

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Ранее сообщалось. что президент Владимир Зеленский оценивает работу партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою собственную – на 7-8 по 12-балльной