"Я готов предоставить информацию о коррупции в высших эшелонах власти": Нескоромный записал видеообращение и заявил о переговорах с европейцами

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Бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в планировании убийства начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова, записал видеообращение, в котором заявил об "изменении стратегии защиты". Видеозапись была опубликована в личном Telegram-канале Нескоромного во вторник, 9 февраля.

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что здоров и находится в безопасности, однако все же отменил запланированную пресс-конференцию.

"Завтрашней пресс-конференции, к сожалению, не будет. Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты", - заявил он.

Нескоромный добавил, что его юристы ведут переговоры с европейскими правоохранительными органами, от результатов которых будут зависеть его дальнейшие действия.

"Это непростые переговоры. Мне сделали определенные предложения, на которые я не могу согласиться, поскольку являюсь действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Я никогда не соглашусь работать против Украины. Однако я готов предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти, у меня есть данные по разворовыванию международной помощи, есть данные о выводе денег из госбанков". - акцентировал Нескоромный.

Также бывший первый замглавы СБУ утверждает, что служба сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы в пользу тех или иных иностранных разведок.

Ранее сообщалось, что бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации подготовки убийства начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.