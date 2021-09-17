Высший совет правосудия утвердил конкурсную комиссию по отбору членов ВККС

В комиссию вошли три иностранных эксперта, и трое украинцев

Высший совет правосудие назначил членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщает пресс-служба ВСП .

Согласно сообщению, в состав конкурсной комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах;

Тед Зажечни - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

Стивен Маркмен - председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Сергей Верланов-судья Киевского апелляционного суда;

Евгений Мезенцев - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;

Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоен массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - отметили в ведомстве.

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Напомним, ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что сейчас происходит процесс формирования конкурсных комиссий по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). До 11 сентября должна была быть сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Насчет этического совета - там такие же сроки.