Высокое звание не позволяет вам врать: Богдан заявил, что Зеленский сказал неправду на пресс-конференции 100500 раз

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уличил главу украинского государства Владимира Зеленского во лжи во время недавней пресс-конференции и рассказал, что именно в речи гаранта Конституции было неправдой. В частности, об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы!!! Меня вчера упомянул в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!! Однако, такое высокое звание не позволяет вам, многоуважаемый Владимир Алексанович, врать, потому что то, что вам можно было в "95 - квартале", не к лицу Верховному Главнокомандующему и Президенту Украины, которого избрал народ Украины", - отметил он.

При этом Богдан подчеркнул, что солгал Зеленский неоднократно.