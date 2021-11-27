Высокое звание не позволяет вам врать: Богдан заявил, что Зеленский сказал неправду на пресс-конференции 100500 раз
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уличил главу украинского государства Владимира Зеленского во лжи во время недавней пресс-конференции и рассказал, что именно в речи гаранта Конституции было неправдой. В частности, об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.
Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел марафон с журналистами, который был посвящен экватору его президентской каденции.
Мероприятие "30 вопросов президенту Украины" стартовало около 12:00 и длилось 5 часов. В его ходе Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией, а также заявил, что располагает данными о подготовке государственного переворота на 1 декабря.
При этом в разговоре президент был настроен агрессивно к некоторым журналистам, которые пришли на мероприятие и задавали ему острые вопросы. В их число попали Савик Шустер, Юрий Бутусов и Михаил Ткач.