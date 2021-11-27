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Высокое звание не позволяет вам врать: Богдан заявил, что Зеленский сказал неправду на пресс-конференции 100500 раз

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уличил главу украинского государства Владимира Зеленского во лжи во время недавней пресс-конференции и рассказал, что именно в речи гаранта Конституции было неправдой. В частности, об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы!!! Меня вчера упомянул в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!! Однако, такое высокое звание не позволяет вам, многоуважаемый Владимир Алексанович, врать, потому что то, что вам можно было в "95 - квартале", не к лицу Верховному Главнокомандующему и Президенту Украины, которого избрал народ Украины", - отметил он.
 
При этом Богдан подчеркнул, что солгал Зеленский неоднократно.
 
"Вы солгали, что я приводил к вам Юрий Бутусова (его привел к Вам Покойный Сергей Нижний); Вы соврали что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я); Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана); Кроме этого Вы солгали еще 100500 раз. Не следовало Вам этого делать!", - подытожил он.
 
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Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел марафон с журналистами, который был посвящен экватору его президентской каденции.

Мероприятие "30 вопросов президенту Украины" стартовало около 12:00 и длилось 5 часов. В его ходе Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией, а также заявил, что располагает данными о подготовке государственного переворота на 1 декабря.

При этом в разговоре президент был настроен агрессивно к некоторым журналистам, которые пришли на мероприятие и задавали ему острые вопросы. В их число попали Савик Шустер, Юрий Бутусов и Михаил Ткач.

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