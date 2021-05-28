"Выбрали! На свою голову". Украинцы рассказали, что думают о президентстве Зеленского

Владимир Зеленский Офис президента

Сначала нынешняя власть отключила неугодные телеканалы, а затем начала арестовывать представителей оппозиции. Борьба со всеми, у кого может быть отличная от президента Владимира Зеленского точка зрения, перешла на совсем иные уровни. Но простым украинцам от этого не легче. Наоборот - под управлением действующей власти им буквально приходится выживать. Об этом они рассказали в программе "Чуємо кожного".

"Мы не довольны Зеленским, мы думали, что большие надежды возлагаем на него, а он еще хуже сделал", - поделилась харьковчанка.

"Пенсионеры умирают с голоду, молодежь уезжает за границы. Они все делают для себя, он для людей ничего не делает", - утверждает житель Ужгорода.

"Сколько в месяц тратит его семья? Хотя бы на питание, я уже не говорю обо всем остальном", - задала риторический вопрос сумчанка.

"За два года можно было много чего сделать... Война не прекращена..." - считает житель Харькова.

"Выбрали! На свою голову" - кратко, но емко описала свои чувства еще одна жительница Сум.

"Большие подозрения, что правления Зеленского Украина может и не пережить", - отметил житель Харькова.

"Хотелось бы, чтобы хотя бы один пункт, который касался мира Донбасса, был исполнен", - отметила жительница Мариуполя.

"Раньше мы не очень хорошо жили, но хоть хлеба хватало нам, а сейчас и его не хватает", - рассказала еще одна мариупольчанка.

"Они не остановятся, пока мы не останемся с одной резинкой от... Поэтому власть нужно сметать!" - констатировал житель Мариуполя.