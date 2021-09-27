Выборы в Германии: Грищенко рассказал, от чего будут зависеть изменения в политике ключевой страны Европы

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Фото: rudenko.kiev.ua

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко рассказал, как избрание нового канцлера в передовой стране Европы повлияет на ситуацию в Украине и, что может спровоцировать кардинальную смену политического вектора в Германии. Об этом шла речь во время эфира телеканала "Перший Незалежний".

"Есть запрос на определенные изменения, прежде всего, во внутренней политике и в определенной степени при определенных условиях могут быть достаточно серьезные изменения того, как будет проводиться внешняя политика. Хотя во многом это будет зависеть от того, кто будет формировать коалицию и, кто, в конечном счете, станет канцлером", - прокомментировал эксперт.

По его словам, Украину будут ждать позитивные изменения, если "зеленые" войдут в состав европейской коалиции и смогут активно отстаивать интересы страны и позиции, с которыми пришли к власти.

"Опять же, все зависит от личной позиции нового канцлера и от того, насколько будет активной партия "зеленых", если она войдет в такую коалицию", - отметил Константин Грищенко.

По мнению экс-министра, существует 2 возможных варианта исхода событий:

"Или снова восстановление большой коалиции, от которой немцы уже давно устали. Тогда я не вижу вообще никаких изменений во внешней политике, в том числе в отношении Украины. Или это будет только коалиция с тремя участниками, где "зеленые" будут играть значительную роль", - подчеркнул он, добавляя, что это даст возможность влиять на определенные аспекты внешней политики в том числе на вопросы, касающиеся, в частности, Украины и "Северного потока".

Грищенко убежден, что "Северный поток" уже никому не удастся остановить, однако есть шанс создать определенные предохранители в отношении РФ.

"Создать предохранители, чтобы Россия не использовала его как оружие на рынке для повышения цен на газ до заоблачного уровня. Над этим они точно будут работать", - резюмирует экс-министр иностранных дел.

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