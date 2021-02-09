live
Новости » Политика Читати новину українською

Выборы мэра Харькова: Названы вероятные сроки проведения

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и поэтому не назначила выборы на март

Внеочередные выборы городского главы Харькова состоятся осенью 2021 года. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.

По его словам, по законодательству выборы нового мэра этого города могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Он также пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского главы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.

"Я думаю, из–за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду (по состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов, - ред.), выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы согласно законодательству будут осенью", - отметил Тимошенко.

Новости по теме: Рада не может назначить выборы мэра Харькова из-за недостатка документов о смерти Кернеса

Напомним, 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью.

Также сообщали, что из-за смерти городского главы Харькова управление городом перейдет к секретарю городского совета Игоря Терехова.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Журавский: Имел ли Зеленский право на аннулирование лицензии и прекращение трансляции трех ведущих украинских каналов NewsOne, 112 Украина, ЗИК? Митрофанов о закрытии ZIK, "NewsОne и "112 Украина": От Зеленского ждали, что он, как человек с мозгами, найдет возможность сосуществования с оппозицией, а он пошел по пути своих предшественников Зеленский живет в собственном мире, созданном специально для него, - Шарий о подавлении свободы слова в Украине Спичрайтеры Зеленского в очередной раз сели в лужу

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов ZIK,
Свобода без слова: Блокировка каналов. Последствия непогоды в Украине | #Новости | 09.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,