Выборы мэра Харькова: Названы вероятные сроки проведения

Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и поэтому не назначила выборы на март

По его словам, по законодательству выборы нового мэра этого города могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Он также пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского главы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.

"Я думаю, из–за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду (по состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов, - ред.), выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы согласно законодательству будут осенью", - отметил Тимошенко.

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Напомним, 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью.

Также сообщали, что из-за смерти городского главы Харькова управление городом перейдет к секретарю городского совета Игоря Терехова.