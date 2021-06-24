Второй президентский срок будет зависеть от людей, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

В этом вопросе он полагается на мнение людей

Президент Владимир Зеленский пока не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок. Глава государства говорит, что этот вопрос зависит не от него. Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук".

"Не от меня зависит (баллотирование на второй срок - ред.), это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать (до конца каденции - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Перед выборами весной 2019 года Зеленский утверждал, что идет только на один срок. Однако уже через год он заявил, что одного срока не хватит, чтобы выполнить все его обещания.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече могут обсудить двусторонние отношения и мирное урегулирование на Донбассе.