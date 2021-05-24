ВСУ снова отменил постановление ЦИК об избрании Вирастюка нардепом: Реакция комиссии

ЦИК намерен обжаловать решение суда в апелляционном порядке

Центральная избирательная комиссия отреагировала на очередное решение Верховного суда об отмене постановления, которым был признан Василий Вирастюк избранным народным депутатом. В ЦИК не исключают обжалования, передает "Радио Свобода".

"Отменен протокол ЦИК, которым установлены результаты голосования на промежуточных выборах в избирательном округе № 87. В частности, были отменены пункт один и пункт два постановления ЦИК, в которых она признала недействительными голосования на избирательных участках, на которых были потеряны голоса", - сообщил сначала адвокат Анатолий Попов.

В свою очередь, в Центризбиркоме отметили, что постановление ВСУ получили и сейчас его изучают.

"Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это определение, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке", - проинформировали в комиссии.

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Напомним, 28 марта в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, а в округе №87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках.

Впоследствии стало известно, что по результатам 100% протоколов на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Позже Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали нардепом.

Однако ЦИК во время заседания 19 мая составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, все же признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.