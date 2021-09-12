Встречи Зеленского с Путиным не будет без обсуждения вопроса Крыма, - Никифоров

Сергей Никифоров Фото из открытых источников

Переговоры по данной встрече ведутся, но, по большому счету, все зависит от России

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако российская сторона не готова обсуждать вопрос Крыма, а без обсуждения вопроса оккупированных территорий встреча не будет иметь смысла Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

"Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма в повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупацию Россией территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля Президента Украины встретиться лично с президентом России-в любое время, в любом месте в пределах нейтральной территории", — отметил он.

Никифоров добавил, что переговоры по данной встрече ведутся, но, по большому счету, все зависит от России.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встрече на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", — считает он.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным.