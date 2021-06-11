Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба

"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты. Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - заявил он.

Также Кулеба добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.