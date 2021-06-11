Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба
Во время поездки Зеленского в Вашингтон будет не только встреча с президентом США, но и ряд других мероприятий
Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".
"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты. Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", - заявил он.
Также Кулеба добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.
"Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, 7 июня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которой пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Кроме того, он заверил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.
В свою очередь, президент Украины поблагодарил Джо Байдена за приглашение посетить Вашингтон и рассказал, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года, а также добавил, что в повестке дня предстоящей встречи будет расширение стратегического сотрудничества между Украиной и Штатами.