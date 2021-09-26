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Встреча Путина и Зеленского возможна, но в Кремле назвали новый "камень преткновения"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин 

 Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, Украина не хочет выполнять Минские договоренности, а лишь заменить чем-то

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева по Минским соглашениям является камнем преткновения. Об этом сообщает ТАСС.

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И тут камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил он.

Спикер президента уточнил, что этот тупик связан только с позицией Украины.

"Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", - добавил Песков.

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Напомним, ранее Дмитрий Песков говорил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня, когда они поймут, о чем им разговаривать.

Кроме того, он сообщал, что вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке дня переговоров двух глав государств.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня", - уточнил он.

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