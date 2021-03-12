Встречу лидеров нормандской четверки хотят провести в апреле, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По его словам, также возможна встреча Зеленского и Путина

Глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук, что сейчас на уровне советников идет подготовка встречи лидеров нормандской четверки, которая может состояться в апреле. Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

"А я знаю, что сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак, советник Путина Козак и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос – встречу на самом высоком уровне. Планируется где-то видимо на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предсказать деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - сказал Кравчук.

В то же время он уточнил, если эта встреча не состоится, то существует реальная возможность двусторонних переговоров с каждым участником нормандского формата.

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"Разные мнения есть по этому поводу, мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах как война, мир, жизнь и смерть, когда речь идет о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. По крайней мере станет ясной позиция того, с кем ты встречаешься. Она будет обнародована. Любые манипуляции тогда отходят на задний план. Все остальное тогда становится второстепенным, главное - достичь цели", - заявил Кравчук.

О встрече Зеленского и Путина, то Кравчук считает такое развитие событий вполне реальным: "Вопрос – формат, тема встречи. Это должны готовить министры иностранных дел... Если такая встреча будет подготовлена и Путин согласится, и Зеленский с повесткой дня согласится, тогда встреча должна состояться".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам с Россией по ситуации на Донбассе и в Крыму.