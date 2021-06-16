Встреча Байдена и Путина закончилась на час раньше, чем планировалось
В ближайшее время начнется пресс-конференция Владимира Путина
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате закончилась на час раньше, чем планировалось – в 17:05 по местному времени. Об этом сообщает одновременно ряд российских и западных СМИ.
Таким образом, текущее время саммита составляет 93 минуты для первой сессии, 45 минут для перерыва и 65 минут для второй сессии.
Джо Байден уже вышел из зала, где проходили переговоры, и направился к своему лимузину, который ожидал его возле резиденции La Grange.
В ближайшее время начнется пресс-конференция Владимира Путина.
После нее выступит американский лидер.
Заметим, что Белый дом ранее отказался от совместного брифинга с президентом РФ.
Напомним, также Джо Байден анонсировал, что одной из тем переговоров с Путиным станет Украина.
Подробнее об ожидаемых переговорах Байдена и Путина можно узнать по ссылке.