Встреча Байдена и Путина закончилась на час раньше, чем планировалось

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время расширенных переговоров в Женеве Фото из открытых источников

В ближайшее время начнется пресс-конференция Владимира Путина

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате закончилась на час раньше, чем планировалось – в 17:05 по местному времени. Об этом сообщает одновременно ряд российских и западных СМИ.

Таким образом, текущее время саммита составляет 93 минуты для первой сессии, 45 минут для перерыва и 65 минут для второй сессии.

Джо Байден уже вышел из зала, где проходили переговоры, и направился к своему лимузину, который ожидал его возле резиденции La Grange.

В ближайшее время начнется пресс-конференция Владимира Путина.

Фото из открытых источников

После нее выступит американский лидер.

Заметим, что Белый дом ранее отказался от совместного брифинга с президентом РФ.

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Напомним, также Джо Байден анонсировал, что одной из тем переговоров с Путиным станет Украина.

Подробнее об ожидаемых переговорах Байдена и Путина можно узнать по ссылке.