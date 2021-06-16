Встреча Байдена и Путина в узком формате завершилась

Она затянулась почти на два часа

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в узком формате завершилась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" .

По его словам, встреча в узком формате, на которой, помимо лидеров государств, были госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров завершилась в 16:19 (по киевскому времени).

Отметим, на первую часть отводился примерно час с четвертью, однако по факту беседа длилась почти два часа.

Напомним, сегодня, 16 июня, в Женеве на вилле La Grange проходит встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Первым на виллу прибыл глава РФ, которого встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, затем приехал Джо Байден. Это первый саммит лидеров стран с момента избрания последнего.

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Ранее Джо Байден анонсировал, что одной из тем переговоров с Путиным станет Украина.

Подробнее об ожидаемых переговорах Байдена и Путина можно узнать по ссылке.