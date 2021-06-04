ВСК по расследованию действий должностных лиц против Украины ни разу не собиралась, месяц потерян, - Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин 112ua.tv

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины за три недели еще ни разу не собиралась. Потерян месяц работы.

Об этом в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Народный депутат напомнил, что речь идет о временной следственной комиссии, которую создали в парламенте для расследования фактов возможной государственной измены и действий чиновников и иных лиц, приведших к нарушению территориальной целостности Украины и нанесших ущерб национальной безопасности.

"Это в первую очередь дела, связанные с конфликтом на Донбассе, с фактической потерей контроля Украины над этими территориями. Это дела, связанные с потерей Крыма. Это, конечно, дело "вагнеровцев". Это дело Медведчука. Вот эти четыре дела должны стать предметом изучения комиссии. По закону, первое заседание такой следственной комиссии должно пройти не позднее трех дней с момента образования самой комиссии", - сказал Ренат Кузьмин.

Народный депутат отметил, что прошло почти три недели, однако ВСК так ни разу не собралась на заседание.

"К сожалению, прошло уже почти три недели, эта комиссия ни разу не собралась. Первое заседание комиссии планируется на вторую половину июня. Это значит, что месяц работы комиссии истек. А я напомню, что комиссию создали сроком на один год, и первый официальный отчет работы комиссии должен быть проведен в ноябре месяце. То есть, как видите, месяц работы комиссии уже потеряли", - сказал Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин также напомнил, что народные избранники от "Европейской Солидарности" настаивали на создании отдельной ВСК в отношении "вагнеровцев", однако "слуги народа" провалили такую инициативу. Потом "слуги" поддержали создание ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, которая будет рассматривать и вопрос относительно "вагнеровцев". Нардеп отметил, что ВСК возглавила нардеп от монобольшинства Марьяна Безуглая, большинство в комиссии принадлежит "слугам народа".

"Мы можем предположить, как эта комиссия будет работать. Но мы имеем то, что имеем. В этой комиссии я оказался заместителем председателя, и, поверьте, свою работу в этой комиссии я выполню", - подчеркнул нардеп.

Ренат Кузьмин также пояснил, что заседание ВСК созывает ее председатель, в случае отсутствия - заместитель. Поэтому ВСК может работать без главы, однако при таком составе ВСК голосование практически определено заранее, отметил народный депутат. Он подчеркнул, что работа комиссии будет публичной, а по итогам работы будет письменный отчет.

Напомним, ранее Ренат Кузьмин заявлял, что люди, наделенные высшей властью в стране, которые входят в СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский, который возглавляет СНБО, взяли на себя несвойственные им функции и полномочия и создали параллельную судебную власть. Это узурпация власти, за что предусмотрена уголовная ответственность.