Все выглядело очень примитивно, - Качный высказался о заседании суда по делу Медведчука

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Заседание Печерского суда Киева, где избиралась мера пресечения для главы политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, выглядело очень примитивно. Такое заявление в эфире телеканала "Перший Незалений" сделал народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный.

По его словам, обвинения прокурора были необоснованными, а предоставленные доказательства - неподтвержденными.

"Все выглядело очень примитивно. Я даже не могу этому оценку дать. Вот например, постоянно звучали выражения "в неопределенном месте", "неопределенные лица", "с неопределенной целью". Все экспертизы делались с копий фотографий из интернета. Как можно сделать экспертизу документа, который вытянут из интернета. Судья задавал простые вопросы. Мне кажется, что ему уже было настолько стыдно за этих прокуроров, что он им помогал", - рассказал Качный.

При этом парламентарий заверил, что судья неоправданно долго пробыл в совещательной комнате. По его словам, это может свидетельствовать о давлении на судью со стороны власти.

Следует отметить, что Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Народного депутата отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.