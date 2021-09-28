"Все в таком шоке от этого": Что украинцы думают о зависимости власти от иностранных государств и политических репрессиях над Медведчуком

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Нынешняя власть, в том числе и лидер страны Владимир Зеленский, решили избрать для нашего государства путь зависимости от иностранных "партнеров". Вместо граждан Украины наблюдательные советы госпредприятий и организаций возглавляют иностранцы. При этом они получают совсем нетипичные для Украины зарплаты, которые часто составляют несколько сотен тысяч гривен.

Кроме того, чиновники позволяют себе не только не прислушиваться к мнению общества, но еще и в ручном режиме расправляться с теми, кто указывает на ошибки, включая главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Что украинцы думают о зависимости власти от иностранных государств и политических репрессиях над Медведчуком? Свое мнение они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Это контроль западных структур над нашими предприятиями. Они ни за что получают большие деньги, а толку нам от этого нет", – отметил киевлянин.

"По моему мнению, им не нужно платить такую зарплату. Нам не нужны иностранцы, у нас достаточно своих специалистов, только нужно дать им шанс развиваться, – считает жительница Ужгорода.

"За что они получали такие деньги. Куча долгов, миллионы за газ. Я думаю, что все в таком шоке от этого", – добавила пенсионерка из Запорожья.

"Они не заслуживают такой зарплаты. Это же ненормально", – высказалась женщина из Ивано-Франковска.

"Зарплата, которую им платят, ложится на плечи людей, – подытожила одесситка.