Все, что собирала СБУ, можно выбросить в мусор, - академик Журавский о деле Медведчука

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

По тем статьям, которые инкриминируют народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, досудебное следствие должно вести Государственное бюро расследований (ГБР), поэтому все, что собирала СБУ, можно выбросить в мусор.

Об этом в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале "Перший Незалежний" заявил доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский.

Гость ток-шоу, комментируя заседание Печерского районного суда города Киева 13 мая, во время которого избирали меру пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, отметил, что убедился в том, что прокуроры не знают Конституцию Украины, ведь граждане могут не соглашаться с политическим курсом страны.

Виталий Журавский указал и на другой аспект, свидетельствующий о неподготовленности стороны обвинения.

"Они (прокуроры. - Ред.) должны знать, что внесены существенные изменения в наш Уголовно-процессуальный кодекс. Есть статья 36, что, если предъявляются претензии к народному депутату, в частности, досудебное следствие ведет исключительно или НАБУ,или ГБР, а по тем статьям, по которым проходит сейчас, обвиняется Медведчук, - ГБР. Поэтому все, что собирала СБУ, можно выбросить в мусор. Когда будут рассматривать по сути, все можно выбросить в мусор", - сказал гость студии.

Виталий Журавский также поделился своим субъективным впечатлением относительно судьи, который рассматривает дело оппозиционного политика.

"Он на чем-то пойман, на каком-то компромате. Я не знаю, на каком, так эксперты говорят. Он абсолютно контролируемый, и поэтому неслучайно это дело попало к нему. Но, я думаю, он как квалифицированный судья, а он является таким, видит, что там нет доказательств", - отметил Виталий Журавский и подчеркнул, что, если бы судья был объективным, то он ходатайство оставил бы без рассмотрения.