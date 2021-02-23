ВРУ возобновила конкурсы на госслужбу, сняв ограничения для и. о. министров
Решение поддержали 267 нардепов
Верховная Рада повторно приняла с предложениями президента законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Соответствующая информация размещена на сайте парламента.
Как отмечается, парламентарии учли предложения президента и изъяли из указанного законопроекта нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.
Кроме этого, документ предусматривает, что в течение шести месяцев со вступления его в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров в связи с пандемией COVID-19.
Напомним, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала возвращение конкурсов на занятие должностей в государственных органах, которые в прошлом году были упразднены из-за пандемии коронавируса.
Однако президент Владимир Зеленский ветировал этот законопроект.