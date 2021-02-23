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ВРУ возобновила конкурсы на госслужбу, сняв ограничения для и. о. министров

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Решение поддержали 267 нардепов

Верховная Рада повторно приняла с предложениями президента законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Соответствующая информация размещена на сайте парламента

Как отмечается, парламентарии учли предложения президента и изъяли из указанного законопроекта нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Кроме этого, документ предусматривает, что в течение шести месяцев со вступления его в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров в связи с пандемией COVID-19.

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Напомним, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала возвращение конкурсов на занятие должностей в государственных органах, которые в прошлом году были упразднены из-за пандемии коронавируса. 

Однако президент Владимир Зеленский ветировал этот законопроект

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