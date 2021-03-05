ВРУ собралась на заседание: Что будут рассматривать 5 марта

Заседание Верховной Рады Украины КП в Украине

На сегодня запланирован Час вопросов к правительству

В пятницу, 5 марта, парламентарии собрались на очередное пленарное заседание пятой сессии ВРУ девятого созыва, которое начнется Часом вопросов к правительству относительно выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает аппарат Верховной Рады.

Согласно сообщению, сегодня парламент планирует рассмотреть в первом чтении такие законопроекты:

"О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях", № 4290;

"О публичных консультациях", № 4254;

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", № 3033а, 3033а-1;

"О мультимодальных перевозках", № 4258;

"О приведении в соответствие с Конституцией Украины положений статьи 161 Уголовного кодекса Украины относительно обеспечения равноправия граждан", № 3111;

"О внесении изменений в статьи 22 Закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", № 4212;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях", № 3790;

"О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", № 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3.

К рассмотрению во втором чтении запланированы следующие законопроекты:

"О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления счетчиков потребителям природного газа)", № 4248-1;

"О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах", № 3901;

"О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины", № 2289.

Кроме этого, в повестке дня на 5 марта шесть проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

Напомним, накануне Харьковский городской совет передал в Верховную Раду необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра.