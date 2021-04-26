ВРУ соберется на два внеочередных заседания во вторник: Что будут рассматривать депутаты

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Первое внеочередное заседание начнется в 16:00

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении во вторник, 27 апреля, двух внеочередных заседаний. Об этом сообщает аппарат ВРУ.

Как отмечается, первое внеочередное заседание начнется в 16:00, на нем нардепы планируют рассмотреть проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействию СОVID-19 и обеспечения неукоснительного выполнения решений ВР в этой сфере.

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Сразу после этого парламентарии проведут второе внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть такие вопросы:

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (реестр. № 4236);

проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (реестр. №5065);

проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);

проект Закона Украины об основных принципах молодежной политики (реестр. № 3718);

предложения Президента к Закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (реестр. № 2063);

проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (рег. № 3985);

проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (рег. № 2164);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);

проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (рег. № 5246);

проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175);

проект Закона Украины о внесении изменений в статьи 22 Закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (рег. № 4212);

проект Закона Украины об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (реестр. № 5202).

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Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете заявил, что на этой неделе, 26-30 апреля, запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады Украины, но их количество может быть больше.