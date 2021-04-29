ВРУ рекомендовала правительству восстановить льготный тариф на электроэнергию в зоне АЭС

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Постановление имеет рекомендательный характер

На заседании 29 апреля Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров вернуть льготный тариф на электроэнергию для граждан, проживающих в 30-километровой зоне АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"Принятым Постановлением с целью принятия мер по защите прав и интересов бытовых потребителей электрической энергии, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций, обеспечения экономического баланса между интересами граждан Украины и государства, недопущение дальнейшего обнищания населения, Кабинета Министров Украины рекомендуется безотлагательно, в течение четырнадцати календарных дней со дня вступления в силу этим постановлением, установить льготную фиксированную цену (тариф) на электрическую энергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70 процентов действующего тарифа для соответствующей группы населения", - говорится в сообщении.

Известно, что постановление №5382 поддержали 311 народных депутатов. Следует заметить, что решение является рекомендательным.

Напомним, в начале 2021 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг отменила ночной тариф на электрическую энергию и ряд других льгот.