ВРУ отменила режим свободной экономической зоны "Крым", действовавший с 2014 года

Теперь порядок въезда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливает правительство

Верховная Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым". Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №5502-д. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседание ВР.

Согласно документу, закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" признали утратившим силу.

Он также нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию (ВОТ) и выезда с нее.

Отмечается, что граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на ВОТ и выезд с нее только через контрольные пункты въезда-выезда, в которых осуществляется временный пограничный контроль при условии предъявления любого документа, определенного статьей 5 ЗУ "О гражданстве Украины" или статьей 2 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

При этом иностранцы и лица без гражданства въезжают и выезжают с ВОТ лишь через КПВВ, в которых осуществляется временный пограничный контроль, при условии предъявления паспортного документа иностранца (документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства) и специального разрешения с учетом положений ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Кроме этого, порядок въезда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливает правительство.

Закон закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, которые проживают на ВОТ, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

"Нормы международных соглашений, заключенных между компетентными органами Украины и других стран, о въезде, выезде и передвижении физических лиц по территории договаривающихся сторон, не распространяются на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в документе.

Также парламентарии одобрили законопроект №5501-д, который вносит необходимые изменения в Налоговый кодекс в рамках отмены этой свободной экономической зоны.

В частности, нардепы приняли проект закона №5503-д, которым предусмотрены соответствующие изменения в Таможенный кодекс.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению вооруженного конфликта.