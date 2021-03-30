ВРУ осудила погром возле Офиса президента во время акции в поддержку Стерненко
За документ проголосовали 237 нардепов
Верховная Рада проголосовала за постановление №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины". Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ.
Как указано в документе, нардепы осуждают "какие-либо попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами".
Кроме этого, МВД, СБУ и ГБР было приказано:
- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и оказать юридическую оценку событий, произошедших возле ОПУ;
- руководствуясь одним из основных принципов демократии – принципом политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли возле ОПУ, на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц;
- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;
- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством, предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию относительно хода расследования событий, которые состоялись 20 марта возле ОПУ.
Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле Офиса президента 20 марта. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.
К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за избиение окон в дверях административного здания.
Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. По данным СМИ, подозрение объявлено председателю Общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.