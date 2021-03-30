ВРУ осудила погром возле Офиса президента во время акции в поддержку Стерненко

Поврежденный Офис президента aspi.news

За документ проголосовали 237 нардепов

Верховная Рада проголосовала за постановление №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины". Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ.

Как указано в документе, нардепы осуждают "какие-либо попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами".

Новости по теме: В МВД назвали фамилии причастных к беспорядкам у Офиса президента

Кроме этого, МВД, СБУ и ГБР было приказано:

обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и оказать юридическую оценку событий, произошедших возле ОПУ;

руководствуясь одним из основных принципов демократии – принципом политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли возле ОПУ, на предмет организации и/или участия в реализации указанных событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц;

определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством, предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию относительно хода расследования событий, которые состоялись 20 марта возле ОПУ.

Новости по теме: Фасад Офиса президента начали отмывать от граффити. Фото

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле Офиса президента 20 марта. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.

К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за избиение окон в дверях административного здания.

Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. По данным СМИ, подозрение объявлено председателю Общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.