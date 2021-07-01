ВРУ одобрила законопроект об олигархах в первом чтении
За соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов
Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания ВР.
За соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов.
Против голосовали члены фракции "Европейская солидарность" и "Голос". Воздержались члены ОПЗЖ и "Батькивщины".
Отмечается, что указанная редакция законопроекта предлагает определять олигарха как "лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), которое одновременно соответствует по меньшей мере трем признакам".
При этом отмечается, что для того, чтобы считаться олигархом, необходимо:
- участвовать в политической жизни;
- иметь значительное влияние на средства массовой информации;
- быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов.
Если три из этих признаков будут наличествовать у одного лица, то оно вносится в реестр олигархов.
К лицам, участвующим в политической жизни автоматически относятся: президент, глава Верховной Рады, первый заместитель и заместитель главы ВР, нардепы, премьер, первый вице-премьер, министры, их первые заместители и заместители, руководитель другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка и тому подобное и/или является связанным лицом вышеперечисленными.
Также таковыми считаются лица, занимающие руководящие должности в органах политической партии и/или финансирующие деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Решение о включении в реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.
Положение о формировании реестра олигархов также утверждает СНБО. Оно должно круглосуточно быть доступно на сайте Совбеза.
Если лицо попало в этот перечень, то к нему применяют ряд ограничений.
В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.
Также лица из этого реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.
В то же время, не подавать такую декларацию можно будет, если встреча с олигархом была на телевидении, в судебном заседании, на инициированных мероприятиях органами государственной власти.
Для подачи такого документа предусмотрены соответствующие требования. Если лицо не подаст декларацию, то его могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.
Законопроектом также предлагается обязать олигархов перед началом встречи с госслужащими сообщать, что они включены в реестр олигархов.
Исключить лицо из реестра возможно, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.
В частности, значительное влияние на СМИ предлагается определять, если лицо является или было (на момент вступления в силу закона) бенефициаром или контролером средства массовой информации.
Отмечается, что закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о деолигархизации. Документ еще не начали рассматривать на заседаниях парламента, однако его содержание уже наделало немало шума.
В Минюсте уже рассказали, кто первым может попасть в реестр олигархов, а нардепы объяснили, какие еще законопроекты необходимо принять, чтобы начать в Украине процесс деолигархизации.