ВРУ одобрила законопроект об олигархах в первом чтении

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

За соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания ВР.

За соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов.

Против голосовали члены фракции "Европейская солидарность" и "Голос". Воздержались члены ОПЗЖ и "Батькивщины".

Отмечается, что указанная редакция законопроекта предлагает определять олигарха как "лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), которое одновременно соответствует по меньшей мере трем признакам".

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При этом отмечается, что для того, чтобы считаться олигархом, необходимо:

участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на средства массовой информации;

быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов.

Если три из этих признаков будут наличествовать у одного лица, то оно вносится в реестр олигархов.

К лицам, участвующим в политической жизни автоматически относятся: президент, глава Верховной Рады, первый заместитель и заместитель главы ВР, нардепы, премьер, первый вице-премьер, министры, их первые заместители и заместители, руководитель другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка и тому подобное и/или является связанным лицом вышеперечисленными.

Также таковыми считаются лица, занимающие руководящие должности в органах политической партии и/или финансирующие деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Решение о включении в реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.

Положение о формировании реестра олигархов также утверждает СНБО. Оно должно круглосуточно быть доступно на сайте Совбеза.

Если лицо попало в этот перечень, то к нему применяют ряд ограничений.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

Также лица из этого реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.

В то же время, не подавать такую декларацию можно будет, если встреча с олигархом была на телевидении, в судебном заседании, на инициированных мероприятиях органами государственной власти.

Для подачи такого документа предусмотрены соответствующие требования. Если лицо не подаст декларацию, то его могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.

Законопроектом также предлагается обязать олигархов перед началом встречи с госслужащими сообщать, что они включены в реестр олигархов.

Исключить лицо из реестра возможно, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.

В частности, значительное влияние на СМИ предлагается определять, если лицо является или было (на момент вступления в силу закона) бенефициаром или контролером средства массовой информации.

Отмечается, что закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о деолигархизации. Документ еще не начали рассматривать на заседаниях парламента, однако его содержание уже наделало немало шума.

В Минюсте уже рассказали, кто первым может попасть в реестр олигархов, а нардепы объяснили, какие еще законопроекты необходимо принять, чтобы начать в Украине процесс деолигархизации.