ВРУ назначила Александра Кубракова новым министром инфраструктуры

Александр Кубраков Укравтодор

Он пообещал не повышать тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки

На заседании 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова новым главой Министерства инфраструктуры. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Как отмечается, за назначение проголосовали 284 депутата. Среди приоритетов своей работы Кубраков назвал нормализацию работы "Укрзализныци".

Он подчеркнул, что износ инфраструктуры предприятия составил 90%, поэтому повышения стоимости грузоперевозок не избежать. В то же время повышать стоимость пассажирских перевозок не будут.

Во время выступления новоназначенный министр пообещал обновление вагонов, путей, а также новые технологии, уточнив, что сейчас в этом мало кто верит, однако подобная ситуация была, когда он возглавлял "Укравтодор" и при этом удалось построить огромное количество дорог.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.