ВРУ хочет запретить курение электронных сигарет в общественных местах

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За законопроект проголосовали 339 народных депутатов

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака", предусматривающий запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как указано в пояснительной записке, главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности заболеваний, которые вызваны употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей.

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Так, документ предлагает запретить курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в лифтах, таксофонах, в помещениях и на территории учреждений здравоохранения, учебных заведений, в помещениях заведений ресторанного хозяйства, гостиниц, на вокзалах и тому подобное.

Также соответствующий запрет хотят ввести в аэропортах, кроме специально отведенных для курения мест.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект закона об ограничении использования пластиковых пакетов на территории страны.