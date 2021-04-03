Время пришло: Стефанишина сказала, когда ждать План действий по членству Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина РБК-Украина

Украина надеется на подготовку плана после саммита НАТО, который состоится в этом году

Украина не один год ждет План действий по членству в НАТО и сейчас страна готова к этому больше, чем 13 лет назад. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.

По ее словам, Украина надеется на подготовку плана после саммита НАТО, который состоится в этом году.

"Декларация Бухарестского саммита 2008 года четко определяет, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Этим же документом поручено министрам стран альянса начать подготовку предоставления ПДЧ. Я считаю, что выполнение второй части этой декларации как-то затянулось - на 13 лет. В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития альянса. Думаю, пришло время наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита", – подчеркнула Стефанишин.

Она настаивает, что Украина ожидает инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ.

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Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в альянсе является ближайшей целью Украины.